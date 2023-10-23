Американський благодійник викупив квартирний комплекс у Софіївській Борщагівці для переселенців

Мова йде про будинок на 7 під’їздів, в якому є 135 квартир.

Джерело фото: koda.gov.ua

Американець викупив квартирний комплекс у Софіївській Борщагівці для переселенців.

Як розповіли у Київській ОВА, 52 родини, які втратили власні оселі, отримали ключі від квартир. Це 139 людей із Донецької, Луганської, Херсонської та інших найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії рф областей.

Житло надається людям у безкоштовне користування терміном на 5 років, мешканці лише сплачуватимуть за комунальні послуги та обслуговування прибудинкової території.

«Це один будинок на 7 під’їздів, в якому є 135 квартир, викуплених попередньо. Наразі заселили мешканців до 3 під’їздів. Решта 83 квартири будуть заселені до кінця грудня цього року. Люди отримують 1-, 2- та 3-кімнатні квартири, забезпечені абсолютно всім необхідним для комфортного проживання. У них виконаний ремонт, облаштована сантехніка, встановлена вся побутова техніка, є текстиль, посуд і набір продуктів на перший час», - розповіли в ОВА.

Учасниками програми стали люди, які не мають жодного житла через російську військову агресію.

«Безкоштовне проживання дасть сім’ї, яка працює, протягом 5 років заощадити кошти для купівлі чи будівництва власного житла, першого внеску іпотечного кредиту тощо», - зазначили у ОВА.

Джерело фото: koda.gov.ua

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