23 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

23 жовтня святкують Міжнародний день шкільних бібліотек.

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У понеділок, 23 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 жовтня в Україні і світі святкують День організаторів заходів. Свято присвячене всім тим, хто невтомно працює, щоб створити незабутні враження і пам'ятні спогади для всіх учасників будь-якого заходу. Планування заходів є важливою частиною людської історії. В стародавніх імперіях полюбляли влаштовувати грандіозні вечірки, а тому організатори завжди були досить шанованими людьми.

Також 23 жовтня в Україні День рекламіста. Свято відносно молоде, воно було започатковане 1994 року. Рекламісти надзвичайно креативні люди, які можуть з нічого створити геніальну ідею. До святкування цього дня часто приєднуються і спорідненні з рекламою професії — дизайнер, маркетолог, копірайтер, промоутер, бренд-менеджер.

А ще 23 жовтня святкують Міжнародний день шкільних бібліотек. Наші предки цінували книги та освіту. Князь Володимир за часів Київської Русі відкривав особливі школи, в яких учні навчалися шляхом переписування давніх книг. А перша бібліотека на території сучасної України була відкрита князем Ярославом Мудрим у Києві. В XI столітті вже існували спеціальні «школи книжного вчення», де готували молодих спеціалістів для культури, управління, церковного життя. Особливою подією в бібліотечній справі стала поява книгодрукування. У XVI столітті з'явилися великі книгосховища у Львові та Острозі, а в 1630-х роках почалося формування бібліотеки Києво-Могилянської академії.

23 жовтня Міжнародний день снігового барса. Сніговий барс перебуває під захистом Червоної Книги, адже через незвичайний окрас цінного хутра ця тварина стала здобиччю браконьєрів. Головна мета дня полягає в тому, щоб привернути увагу людей до цих прекрасних тварин та зберегти їх в природному середовищі.

Яке сьогодні церковне свято

23 жовтня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова. Він був сином святого Йосипа, чоловіка Діви Марії. Входив до переліку сімдесяти молодших апостолів і його часто називали «братом Господнім». Здавна святого Якова вважали покровителем тих чоловіків, які виконують важку фізичну працю.

Календар важливих подій за 23 жовтня:

787 рік — відбувається Другий Нікейський собор християнської церкви, який встановлює порядок шанування ікон;

1086 рік — мусульманські війська розбивають християн при Саграхасі в Іспанії;

1917 рік — Павло Скоропадський стає гетьманом українського козацтва;

1946 рік — розпочинається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 рік — в столиці Угорщини, Будапешті починається антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка проходить від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки;

1990 рік — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті голосує за відставку Прем'єр-міністра Масола;

2001 рік — Компанія Apple показує перший iPod.

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