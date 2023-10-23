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  1. Общество

23 октября: какой сегодня праздник и главные события

10:21, 23 октября 2023
23 октября празднуют Международный день школьных библиотек.
23 октября: какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В понедельник, 23 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 октября в Украине и мире празднуют День организаторов мероприятий. Праздник посвящен всем тем, кто без устали работает, чтобы создать незабываемые впечатления и памятные воспоминания для всех участников любого мероприятия. Планирование мер является важной частью человеческой истории. В древних империях любили устраивать грандиозные вечеринки, поэтому организаторы всегда были довольно уважаемыми людьми.

Также 23 октября в Украине День рекламиста. Праздник относительно молодой, он был начат в 1994 году. Рекламисты чрезвычайно креативные люди, которые могут из ничего создать гениальную идею. К празднованию этого дня часто присоединяются и родственные рекламе профессии — дизайнер, маркетолог, копирайтер, промоутер, бренд-менеджер.

А еще 23 октября празднуют Международный день школьных библиотек. Наши предки ценили книги и образование. Князь Владимир при Киевской Руси открывал особые школы, в которых учащиеся учились путем переписывания древних книг. Первая же библиотека на территории современной Украины была открыта князем Ярославом Мудрым в Киеве. В XI веке уже существовали специальные «школы книжного учения», где готовили молодых специалистов для культуры, управления, церковной жизни. Особым событием в библиотечном деле стало появление книгопечатания. В XVI веке появились большие книгохранилища во Львове и Остроге, а в 1630-х годах началось формирование библиотеки Киево-Могилянской академии.

23 октября Международный день снежного барса. Снежный барс находится под защитой Красной Книги, ведь из-за необычного окраса ценного меха это животное стало добычей браконьеров. Главная цель дня состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к этим прекрасным животным и сохранить их в природной среде.

Какой сегодня церковный праздник

23 октября в церковном календаре – день памяти апостола Иакова. Он был сыном святого Иосифа, мужа Девы Марии. Входил в список семидесяти младших апостолов и его часто называли «братом Господним». Издавна святого Иакова считали покровителем тех мужчин, которые выполняют тяжелый физический труд.

Календарь важных событий за 23 октября:

787 год – происходит Второй Никейский собор христианской церкви, устанавливающий порядок почитания икон;

1086 год — мусульманские войска разбивают христиан при Саграхасе в Испании;

1917 год — Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;

1946 год – начинается первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН;

1956 год – в столице Венгрии, Будапеште начинается антисоветское восстание: 200-тысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики, которая проходит от памятника польскому полководцу Бему до памятника Петефи, была расстреляна просоветской службой безопасности;

1990 год — Верховный Совет УССР, в результате Революции на Гранити голосует за отставку Премьер-министра Масола;

2001 год – Компания Apple показывает первый iPod.  

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