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В бюджете Германии на 2024 год не хватает 5 миллиардов евро для Украины, — СМИ

11:23, 23 октября 2023
Министерство обороны Германии заявило о нехватке 5 миллиардов евро.
В бюджете Германии на 2024 год не хватает 5 миллиардов евро для Украины, — СМИ
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер не выделил достаточно средств для поддержки Украины в бюджетном проекте на 2024 год, из-за чего минобороны страны обеспокоено, ведь дефицит составляет более 5 млрд евро. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что бюджетный проект на следующий год предусматривает только 120 млн. евро для Украины, тогда как министерство обороны Германии считает, что Киеву нужно 5,22 млрд. евро.

Бундесвер объяснил, на какие цели необходимо больше:

  • 880 млн на противовоздушную оборону;
  • 675 млн на боевые бронированные авто;
  • 390 млн на обучение украинских военных;
  • 935 млн на средства защиты;
  • 2,34 млрд. на ремонт и логистику.

Вооруженные силы Германии заявили, что не хватает 525 млн. евро на обновление техники, которую они отдали Украине, но этого нет в бюджете.

«Мы должны сдержать свое слово. Не должно быть так, что у нас иссякнут финансовые возможности, когда дело дойдет до помощи Украине в следующем году», - заявил ответственный за оборонный бюджет в комитете Андреас Шварц.

Проект бюджета будет утвержден в ноябре после обсуждений.

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