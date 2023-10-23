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  1. В Украине

«Сливал» врагу маршруты эшелонов ВСУ: будут судить железнодорожника из Харькова

15:10, 23 октября 2023
Мужчина фиксировал и передавал оккупантам данные о расположении украинской военной техники, личного состава Сил обороны.
«Сливал» врагу маршруты эшелонов ВСУ: будут судить железнодорожника из Харькова
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Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины по факту сбора и распространения информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, работник одной из железнодорожных станций Харьковщины, имея пророссийские взгляды, активно помогал вооруженным силам рф.

 «Так, мужчина фиксировал данные о расположении украинской военной техники, личного состава Сил обороны, а также объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и области. Он отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ.

Собранную информацию корректировщик «сливал» в закрытый пророссийский Телеграм-канал», - говорится в сообщении.

В дальнейшем враг использовал данные для планирования и осуществления огневых ударов по Харьковскому региону.

В настоящее время харьковчанин находится под стражей. Обвинительный акт будет рассмотрен в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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