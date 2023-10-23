Сроки для проверки получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке могут продлить: детали

Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке может быть продлен на 3 месяца. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Изменения в соответствующее постановление Кабмина были наработаны по результатам работы Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ.

В частности, члены Коордштаба предлагают продлить срок физической проверки лиц в отделениях Ощадбанка до 31 марта 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

«Нельзя допустить, чтобы внутренние переселенцы были лишены причитающихся им пенсий или социальных выплат от государства. Поэтому должны продлить период для прохождения идентификации получателями таких выплат, чтобы они успели это сделать», – отметила вице-премьер Ирина Верещук.

В ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений должен быть вынесен на рассмотрение правительства.