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Строки для перевірки отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку можуть продовжити: деталі

10:09, 23 жовтня 2023
Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.
Строки для перевірки отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку можуть продовжити: деталі
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Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений на 3 місяці. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зміни до відповідної постанови Кабміну були напрацьовані за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО.

Зокрема, члени Коордштабу пропонують продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

«Не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави. Тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити», – зазначила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд Уряду.

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