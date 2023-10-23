Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку через зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки

FATF закликають внести росію до чорного списку та оприлюднити розширену заяву щодо того, які ризики рф створює для світової фінансової системи.

Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести росію до чорного списку та оприлюднити розширену заяву щодо того, які ризики рф створює для світової фінансової системи. Про це повідомляє Мінфін.

Докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулось в червні, росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF.

«Серед них - відверте визнання путіним того, що російська держава повністю фінансувала ПВК «Вагнер» на суму 1 млрд доларів, а також посилення співпраці росії з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF - Іраном і Північною Кореєю. Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF. росія також не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних з терористичними та злочинними організаціями», — йдеться у заяві.

Зазначається, що в останні місяці росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, порушуючи процеси та процедури, засновані на правилах FATF. «Тактика шантажу варіюється від тиску на африканські країни з метою ратифікації статусу спостерігача росії в Групі з протидії відмиванню брудних грошей у Східній та Південній Африці до залучення підтримки з боку Китаю та Саудівської Аравії, посилаючись на захист торговельних відносин, а також погроз внести зміни до ключових торговельних та оборонних угод з Індією, якщо вони не підтримають блокування подальших дій FATF», — говориться в повідомленні.

«У лютому FATF прийняла рішення про призупинення членства росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр також додав: «росія висміює принципи FATF і використовує закулісну підступну тактику, щоб спробувати запобігти подальшим обмежувальним заходам, покликаним протистояти ризикам для глобальної фінансової безпеки, які вона створює. Ця відверта політизація нейтрального, заснованого на правилах процесу не може залишитися непоміченою. росія має бути внесена до чорного списку FATF, а відповідна заява з детальним описом ризиків має бути опублікована, щоб попередити міжнародну фінансову спільноту».

«росія ще ніколи не була так близько до найнебезпечніших світових режимів і терористичних організацій. Беззаперечними є докази того, що незаконна діяльність росії загрожує глобальному миру та безпеці. Дедалі частіші порушення росією міжнародних норм свідчать про те, що сьогодні захист міжнародної фінансової безпеки має бути глобальним пріоритетом», - заявив голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський.

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