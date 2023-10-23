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З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

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Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

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Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

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За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

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  1. У світі

Міносвіти Ізраїлю прибрало згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини

10:27, 23 жовтня 2023
Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.
Міносвіти Ізраїлю прибрало згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини
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Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка підтримала палестинців у секторі Гази. Про це повідомляє Ynet із посиланням на заяву міністерства.

«ХАМАС — терористична організація, яка знищила та вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє її [Грету Тунберг] права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів», — заявило відомство.

Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.

Раніше ми писали, що Грета Тунберг висловилася на підтримку Палестини та Гази.

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