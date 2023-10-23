Міносвіти Ізраїлю прибрало згадки про Грету Тунберг із навчальних матеріалів за її виступи на підтримку Палестини

Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.

Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка підтримала палестинців у секторі Гази. Про це повідомляє Ynet із посиланням на заяву міністерства.

«ХАМАС — терористична організація, яка знищила та вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу. Ця позиція позбавляє її [Грету Тунберг] права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів», — заявило відомство.

Там наголосили, що Тунберг більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів.

Раніше ми писали, що Грета Тунберг висловилася на підтримку Палестини та Гази.

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