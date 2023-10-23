Минобразования Израиля убрало упоминания о Грете Тунберге из учебных материалов за ее выступления в поддержку Палестины

Там подчеркнули, что Тунберг больше не имеет права использоваться в качестве модели для вдохновения и обучения израильских студентов.

Министерство образования Израиля удалило упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберге, поддержавшей палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление министерства.

«ХАМАС — террористическая организация, которая уничтожила и убила 1 400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитила более 200 человек в Газе. Эта позиция лишает ее [Грету Тунберг] права быть образцом нравственных и образовательных ценностей. Она больше не имеет права использоваться в качестве модели для вдохновения и обучения израильских студентов», — заявило ведомство.

Там подчеркнули, что Тунберг больше не имеет права использоваться в качестве модели для вдохновения и обучения израильских студентов.

Ранее мы писали, что Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины и Газы.