Выносила сфабрикованные приговоры: в суд направили дело судьи-предательницы из Крыма

В суд направлены материалы ГБР по госизмене бывшей судьи из Крыма, которую путин назначил в так называемый «Верховный суд республики Крым».

Завершено досудебное расследование по делу бывшей судьи Керченского городского суда АРК, которая благодаря измене совершила карьерный рывок при оккупантах. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

«Установлено, что после оккупации Крыма бывшая судья городского суда Керчи перешла на сторону врага и стала работать в незаконно созданных органах судебной власти.

За особые «достижения» перед оккупационными властями в 2020 году ее указом путина было назначено судьей так называемого «Верховного суда республики Крым».

По оперативной информации она могла быть причастна к вынесению приговора по сфабрикованному делу против Председателя Меджлиса Рефата Чубарова, а также к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова», — говорится в сообщении.

Бывшая судья обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.