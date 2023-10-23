Виносила сфабриковані вироки: до суду скерували справу судді-зрадниці з Криму

До суду скеровані матеріали ДБР щодо держзради колишньої судді з Криму, яку путін призначив до так званого «Верховного суду республіки Крим».

Завершено досудове розслідування у справі колишньої судді Керченського міського суду АРК, яка завдяки зраді зробила кар’єрний ривок при окупантах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

«Встановлено, що одразу після окупації Криму колишня суддя міського суду Керчі перейшла на бік ворога та стала працювати в незаконно створених органах судової влади.

За особливі «досягнення» перед окупаційною владою у 2020 році її указом путіна було призначено суддею так званого «Верховного суду республіки Крим».

За оперативною інформацією, вона могла бути причетна до винесення вироку за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова, а також до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова», — йдеться у повідомленні.

Колишня суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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