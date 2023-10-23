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Позивач програв справу в суді і пообіцяв знищити суддю

Неприємний для судової влади інцидент стався в Київській області.

Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. В Україні

Виносила сфабриковані вироки: до суду скерували справу судді-зрадниці з Криму

09:32, 23 жовтня 2023
До суду скеровані матеріали ДБР щодо держзради колишньої судді з Криму, яку путін призначив до так званого «Верховного суду республіки Крим».
Виносила сфабриковані вироки: до суду скерували справу судді-зрадниці з Криму
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Завершено досудове розслідування у справі колишньої судді Керченського міського суду АРК, яка завдяки зраді зробила кар’єрний ривок при окупантах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

«Встановлено, що одразу після окупації Криму колишня суддя міського суду Керчі перейшла на бік ворога та стала працювати в незаконно створених органах судової влади.

За особливі «досягнення» перед окупаційною владою у 2020 році її указом путіна було призначено суддею так званого «Верховного суду республіки Крим».

За оперативною інформацією, вона могла бути причетна до винесення вироку за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова, а також до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова», — йдеться у повідомленні.

Колишня суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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