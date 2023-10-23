Як уникнути боргу за електроенергію, коли у квартирі ніхто не проживає: роз’яснення

Як діяти, щоб не нарахували борг за електроенергію.

Бувають випадки, коли у квартирі ніхто не живе, а платіжки за світло продовжують приходити. Фахівці компанії YASNO розповіли, як їх уникнути та що робити, якщо рахунок за світло вже прийшов.

За словами фахівців, коли у квартирі ніхто не проживає, то в якийсь момент клієнт перестає передавати показники електролічильника.

В такому випадку оператор системи розподілу, не отримавши показники лічильника, здійснює розрахунок обсягів споживання електроенергії на основі показників середньодобового споживання і передає ці обсяги постачальнику.

Постачальник до отриманих обсягів застосовує тариф і виставляє рахунок. Власник житла його не сплачує, адже вважає це помилкою і таким чином починають формуватися борги.

Як діяти, щоб не нарахували борг за електроенергію

Для того, щоб не нарахували борг за світло, якщо у квартирі ніхто не проживає, необхідно:

Щомісяця передавати орієнтовні показники електролічильника. Наприклад, якщо у квартирі залишивсь працюючим холодильник або інша техніка, то достатньо буде щомісяця до останніх зафіксованих вами показань додавати 2-5 кВт-год і відповідно сплачувати за них.

Передавати одні й ті самі показання електролічильника щомісяця. Навіть, якщо у квартирі відключені усі електроприлади необхідно щомісяця передавати останні зафіксовані клієнтом показання.

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