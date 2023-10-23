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Позивач програв справу в суді і пообіцяв знищити суддю

Неприємний для судової влади інцидент стався в Київській області.

Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. У світі

У Сенаті США назвали росію, Китай та Іран «новою віссю зла»

09:14, 23 жовтня 2023
Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Китай, рф та Іран «нова вісь зла», з якою Штати повинні впоратися.
У Сенаті США назвали росію, Китай та Іран «новою віссю зла»
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росія, Китай та Іран є «новою віссю зла», з якою Сполучені Штати Америки повинні впоратися. Про це заявив лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл в інтерв'ю каналу Fox News.

«Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла — Китаєм, росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів», - заявив він.

Макконнелл додав, що Сполучені Штати повинні реагувати на умови, які становлять загрозу.

Він зазначив, що світ стикається з конкуренцією великих держав, яка збігається із загрозою тероризму, кульмінацією якої стала війна в Ізраїлі.

«Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступного разу увійдуть до країни НАТО. І уявлення про те, що наших азіатських союзників чомусь не турбує Україна, абсолютно невірно», – наголосив сенатор. 

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