У Сенаті США назвали росію, Китай та Іран «новою віссю зла»

Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Китай, рф та Іран «нова вісь зла», з якою Штати повинні впоратися.

росія, Китай та Іран є «новою віссю зла», з якою Сполучені Штати Америки повинні впоратися. Про це заявив лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл в інтерв'ю каналу Fox News.

«Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла — Китаєм, росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів», - заявив він.

Макконнелл додав, що Сполучені Штати повинні реагувати на умови, які становлять загрозу.

Він зазначив, що світ стикається з конкуренцією великих держав, яка збігається із загрозою тероризму, кульмінацією якої стала війна в Ізраїлі.

«Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступного разу увійдуть до країни НАТО. І уявлення про те, що наших азіатських союзників чомусь не турбує Україна, абсолютно невірно», – наголосив сенатор.

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