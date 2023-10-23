В Сенате США назвали россию, Китай и Иран «новой осью зла»

россия, Китай и Иран являются «новой осью зла», с которой Соединенные Штаты Америки должны справиться. Об этом заявил лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл в интервью каналу Fox News.
«Это чрезвычайная ситуация, когда мы должны активизироваться и разобраться с этой новой осью зла – Китаем, россией, Ираном, потому что это непосредственная угроза для Соединенных Штатов», - заявил он.
Макконнелл добавил, что Соединенные Штаты должны реагировать на условия, представляющие угрозу.
Он отметил, что мир сталкивается с конкуренцией великих государств, совпадающей с угрозой терроризма, кульминацией которой стала война в Израиле.
«Если россияне не потерпят поражение, они в следующий раз войдут в страну НАТО. И представление о том, что наших азиатских союзников почему-то не беспокоит Украина абсолютно неверно», – подчеркнул сенатор.
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