Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Китай, рф и Иран «новая ось зла», с которой Штаты должны справиться.

россия, Китай и Иран являются «новой осью зла», с которой Соединенные Штаты Америки должны справиться. Об этом заявил лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл в интервью каналу Fox News.

«Это чрезвычайная ситуация, когда мы должны активизироваться и разобраться с этой новой осью зла – Китаем, россией, Ираном, потому что это непосредственная угроза для Соединенных Штатов», - заявил он.

Макконнелл добавил, что Соединенные Штаты должны реагировать на условия, представляющие угрозу.

Он отметил, что мир сталкивается с конкуренцией великих государств, совпадающей с угрозой терроризма, кульминацией которой стала война в Израиле.

«Если россияне не потерпят поражение, они в следующий раз войдут в страну НАТО. И представление о том, что наших азиатских союзников почему-то не беспокоит Украина абсолютно неверно», – подчеркнул сенатор.