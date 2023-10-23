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  1. В Украине

Как избежать долга за электроэнергию, когда в квартире никто не проживает: разъяснение

10:45, 23 октября 2023
Как поступить, чтобы не начислили долг за электроэнергию.
Как избежать долга за электроэнергию, когда в квартире никто не проживает: разъяснение
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Бывают случаи, когда в квартире никто не живет, а платежки за свет продолжают приходить. Специалисты компании YASNO рассказали, как их избежать и что делать, если счет за свет уже пришел.

По словам специалистов, когда в квартире никто не проживает, в какой-то момент клиент перестает передавать показатели электросчетчика.

В таком случае оператор системы распределения, не получив показатели счетчика, производит расчет объемов потребления электроэнергии на основе показателей среднесуточного потребления и передает эти объемы поставщику.

Поставщик к полученным объемам применяет тариф и выставляет счет. Владелец жилья его не платит, потому что считает это ошибкой и таким образом начинают формироваться долги.

Как действовать, чтобы не начислили долг за электроэнергию

Для того чтобы не начислили долг за свет, если в квартире никто не проживает, необходимо:

  • Ежемесячно передавать ориентировочные характеристики электросчетчика. Например, если в квартире остался работающим холодильник или другая техника, достаточно будет ежемесячно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2-5 кВт-ч и соответственно платить за них.
  • Передавать одни и те же показания электросчетчика ежемесячно. Даже если в квартире отключены все электроприборы, необходимо ежемесячно передавать последние зафиксированные клиентом показания.

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