FATF призывают внести россия в черный список и обнародовать расширенное заявление относительно того, какие риски рф создает для мировой финансовой системы.

Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести россию в черный список и обнародовать расширенное заявление относительно того, какие риски рф создает для мировой финансовой системы. Об этом сообщает Минфин.

Доказательства свидетельствуют о том, что с последнего состоявшегося в июне пленарного заседания россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF.

«Среди них – откровенное признание путиным того, что российское государство полностью финансировало ЧВК «Вагнер» на сумму 1 млрд долларов, а также усиление сотрудничества россии со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенные в черный список FATF – Ираном и Северной Кореей. Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF. россия также не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в последние месяцы россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, нарушая процессы и процедуры, основанные на правилах FATF. «Тактика шантажа варьируется от давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя рф в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке до привлечения поддержки со стороны Китая и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, а также угроз внести изменения в ключевые. торговые и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий FATF», — говорится в сообщении.

«В феврале FATF приняла решение о приостановлении членства рф, признав, что ее действия противоречат основным принципам организации. FATF также выразила обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между россией и находящимися под санкциями ООН странами, а также российской киберпреступностью. С тех пор россия только усугубила нарушение стандартов FATF и санкций ООН», - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Министр также добавил: «россия высмеивает принципы FATF и использует закулисную коварную тактику, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие ограничительные меры, призванные противостоять рискам для глобальной финансовой безопасности, которые она создает. Эта откровенная нейтральная политизация, основанного на правилах процесса не может остаться незамеченной. россия должна быть внесена в черный список FATF, а соответствующее заявление с подробным описанием рисков должно быть опубликовано, чтобы предупредить международное финансовое сообщество».

«рф еще никогда не была так близка к самым опасным мировым режимам и террористическим организациям. Бесспорны доказательства того, что незаконная деятельность россии угрожает глобальному миру и безопасности. Участившиеся нарушения россией международных норм свидетельствуют о том, что сегодня защита международной финансовой безопасности должна быть глобальным приоритетом», - заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.