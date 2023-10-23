«Зливав» ворогу маршрути ешелонів ЗСУ: судитимуть залізничника з Харкова

Чоловік фіксував та передавав окупантам дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони.

Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка за фактом збору та поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, працівник однієї із залізничних станцій Харківщини, маючи проросійські погляди, активно допомагав збройним силам рф.

«Так, чоловік фіксував дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова та області. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрану інформацію коригувальник «зливав» у закритий проросійський Телеграм-канал», - сказано у повідомленні.

У подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по Харківському регіону.

Наразі харківʼянин перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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