Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Конституційного Суду претендують два народні депутати, член ЦВК та суддя Великої Палати Верховного Суду

23 жовтня завершився прийом документів для кандидатів до КСУ – стало відомо, хто претендує.

Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.

Депутати пропонують покращити збір податків з таксистів, кур’єрів, репетиторів, сантехніків, манікюрниць і зобов’язати веб-сайти повідомляти про їх заробіток

Для фахівців, які надають послуги з ремонту та догляду на дому та працюють з онлайн-платформами, зокрема, кур’єрів, таксистів, сантехніків, перукарів пропонують ввести спеціальний режим оподаткування і зобов’язати веб-платформи передавати дані про їх заробіток.

За квотою Президента до Вищої ради правосуддя претендує 18 кандидатів, серед яких 4 працівники НАБУ

Завершився прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента: хто претендує.

Верховній Раді пропонують прийняти зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями

Пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам

  1. В Україні

«Зливав» ворогу маршрути ешелонів ЗСУ: судитимуть залізничника з Харкова

15:10, 23 жовтня 2023
Чоловік фіксував та передавав окупантам дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони.
«Зливав» ворогу маршрути ешелонів ЗСУ: судитимуть залізничника з Харкова
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка за фактом збору та поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, працівник однієї із залізничних станцій Харківщини, маючи проросійські погляди, активно допомагав збройним силам рф.

«Так, чоловік фіксував дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова та області. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрану інформацію коригувальник «зливав» у закритий проросійський Телеграм-канал», - сказано у повідомленні.

У подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по Харківському регіону.

Наразі харківʼянин перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду