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У бюджеті Німеччини на 2024 рік не вистачає 5 мільярдів євро для України, — ЗМІ

11:23, 23 жовтня 2023
Міністерство оборони Німеччини заявило про нестачу 5 мільярдів євро.
У бюджеті Німеччини на 2024 рік не вистачає 5 мільярдів євро для України, — ЗМІ
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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не виділив достатньо коштів для підтримки України у бюджетному проєкті на 2024 рік, через що міноборони країни занепокоєне, адже дефіцит складає понад 5 млрд євро. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що бюджетний проєкт на наступний рік передбачає лише 120 млн євро для України, тоді як міністерство оборони Німеччини вважає, що Києву потрібно 5,22 млрд.

Бундесвер пояснив, на які цілі необхідно більше коштів:

  • 880 млн на протиповітряну оборону;
  • 675 млн на бойові броньовані авто;
  • 390 млн на навчання українських військових;
  • 935 млн на засоби захисту;
  • 2,34 млрд на ремонт і логістику.

Збройні сили Німеччини заявили, що не вистачає 525 млн євро на оновлення техніки, яку вони віддали Україні, але цього немає у бюджеті.

«Ми маємо стримати своє слово. Не повинно бути так, що в нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року», - заявив відповідальний за оборонний бюджет у комітеті Андреас Шварц.

Проєкт бюджету буде затверджено у листопаді після обговорень.

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