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Американский благотворитель выкупил квартирный комплекс в Софиевской Борщаговке для переселенцев

11:41, 23 октября 2023
Речь идет о доме на 7 подъездов, в котором есть 135 квартир.
Американский благотворитель выкупил квартирный комплекс в Софиевской Борщаговке для переселенцев
Источник фото: koda.gov.ua
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Американец выкупил квартирный комплекс в Софиевской Борщаговке для переселенцев.

Как рассказали в Киевской ОВА, 52 семьи, которые потеряли собственные дома, получили ключи от квартир. Это 139 человек из Донецкой, Луганской, Херсонской и других наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии рф областей.

Жилье предоставляется людям в бесплатное пользование сроком на 5 лет, жители будут платить только за коммунальные услуги и обслуживание придомовой территории.

«Это один дом на 7 подъездов, в котором есть 135 квартир, выкупленных предварительно. В настоящее время заселили жителей до 3 подъездов. Остальные 83 квартиры будут заселены до конца декабря этого года. Люди получают 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, снабженные абсолютно всем необходимым для комфортного проживания. У них выполнен ремонт, обустроена сантехника, установлена вся бытовая техника, есть текстиль, посуда и набор продуктов на первое время», – рассказали в ОВА.

Участниками программы стали люди, которые не имеют никакого жилья из-за российской военной агрессии.

«Бесплатное проживание даст семье, которая работает, в течение 5 лет сэкономить средства для покупки или строительства собственного жилья, первого взноса ипотечного кредита и т.д», - отметили в ОВА.

Источник фото: koda.gov.ua

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