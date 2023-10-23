Установят ли в этом году в Киеве главную елку – в КГВА ответили

Новогоднюю елку на Софийской площади устанавливали много лет подряд.

Источник фото: ТСН.ua

Много лет подряд на Софийской площади в столице стоит новогодняя елка. Так само ее устанавливали и зимой 2022 года. Руководитель КГВА Сергей Попко рассказал, будет ли стоять елка в этом году в интервью «ТСН.ua».

«Много лет подряд на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была. Несмотря на все – войну, обстрелы, отключение света. Традиции нужно беречь.

Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся, с чем мы подойдем к зиме», – отметил Попко.

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