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В Киеве на Софийской площади установят новогоднюю елку: деньги возьмут не из бюджета

13:39, 9 ноября 2023
Елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут профинансированы меценатами.
В Киеве на Софийской площади установят новогоднюю елку: деньги возьмут не из бюджета
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В Киеве в этом году будут устанавливать главную елку страны. Решение было принято после продолжительных дискуссий. Об этом сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии изданию «Вечерний Киев».

Традиционно главный символ Нового года засияет на Софийской площади.

Нынешнюю елку установят за счет меценатов, и она не будет финансироваться из бюджета. Подробности о тематике оформления праздничной локации еще не раскрыты, и они будут представлены лично мэром столицы Виталием Кличко.

«Как и в прошлом году, на локации не будет фудкортов, а елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки», – отметил Добруцкий.

Ранее в КМВА ответили, установят ли в этом году в Киеве главную елку.

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