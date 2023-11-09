Действительно ли Верховная Рада упростила процедуру предоставления статуса участника боевых действий, - у ГЮУ ВР сомневаются

Изменения к закону об упрощенном порядке предоставления статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны содержат рассогласования, которые могут помешать его реализации на практике.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 ноября Верховная Рада приняла в качестве Закона законопроект 9141, который, по словам депутатов, «упрощает процедуру присвоения статуса ветерана».

В Верховной Раде отметили, что «теперь военнослужащий не будет собирать документы — статус будет предоставляться автоматически».

Так, заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что согласно принятому Закону «уже не военный должен бегать с бумажками и доказывать свое право на получение статуса участника боевых действий, а государство, обладающее всеми данными об этом бойце, должно автоматически предоставлять такой статус».

По его словам, в документе предусмотрено, что с начала написания заявления на получение статуса участника боевых действий до получения самого статуса должно пройти не более 30 дней.

Итак, в финальной редакции закон называется «О внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об упрощении процедуры предоставления лицам статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины».

Вносятся изменения в статьи 6, 7 и 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которыми устанавливается «упрощенный порядок предоставления статуса» участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции , в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях и в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, а в случае гибели/смерти таких лиц – предоставление статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

В частности, предусмотрено, что:

для установления соответствующего статуса указанные выше лица (члены семей таких лиц) имеют право в соответствии с Законом «Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг» подать заявление (обращение) в бумажной или электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/ или Единого государственного реестра ветеранов войны в порядке, установленном Кабинетом Министров, в орган, уполномоченный предоставлять статус, с указанием сведений, необходимых для предоставления соответствующего статуса, или добавить копии соответствующих документов (при наличии), заверенные подписью субъекта обращения;

при отсутствии таких документов (сведений), они истребуются у уполномоченного органа или лица в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий в форме документов или сведений;

уполномоченный орган или лицо обязаны предоставить запрашиваемые документы (сведения) или сообщить обоснованную причину их отсутствия;

после получения ответа по запросу орган, уполномоченный предоставлять соответствующий статус, принимает решение о предоставлении соответствующего статуса.

В то же время, как отметили в Главном юридическом управлении Верховной Рады, проект не обеспечивает четкого завершенного правового механизма реализации положений закона.

Так, нормы, которыми дополняются статьи Закона о ветеранах войны, а именно: ссылка на Закон об особенностях предоставления публичных услуг и одновременное определение порядка представления документов для установления соответствующего статуса, не дает четкого ответа на вопросы, в каких случаях необходимо руководствоваться положениями Закона об особенностях предоставление публичных услуг, а в каких случаях – положениями Закона о ветеранах войны.

При этом положениями Закона о ветеранах войны устанавливаются другие отличные от Закона об особенностях предоставления публичных услуг положения.

В частности: положения проекта, согласно которым «Лица… или их представители имеют право в соответствии с Законом об особенностях предоставления публичных услуг подать заявление (обращение) в бумажной…форме» не согласовывается с указанным Законом, согласно которому «электронная публичная услуга - услуга, что предоставляется органами государственной власти… с использованием информационно-телекоммуникационных систем на основании заявления (обращения, запроса), поданного в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных систем (в том числе с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг), или без предоставления такого заявления (обращения, запроса)».

Не согласуются с Законом об особенностях предоставления публичных услуг положения проекта по:

предоставлению статуса в соответствии с Законом о ветеранах войны только на основании указанных в заявлении «сведений, необходимых для предоставления статуса…или добавленных копий соответствующих документов (при наличии), заверенных подписью субъекта обращения»;

истребованию документов «в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий».

В соответствии с Законом об особенностях предоставления публичных услуг в случае если в заявлении о предоставлении публичной услуги указываются только сведения, необходимые для предоставления такой услуги, или к такому заявлению прилагаются копии соответствующих документов, заверенные подписью субъекта обращения, в таком случае субъект предоставления публичных услуг или программные средства соответствующей информационно-телекоммуникационной системы в автоматическом режиме посылают субъекту, который выдал документ, запрос о подтверждении выдачи такого документа и/или достоверности сведений через систему электронного взаимодействия электронных ресурсов.

Истребование документов «в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий» Законом об особенностях предоставления публичных услуг не предусмотрено.

Кроме того, Законом об особенностях предоставления публичных услуг четко определены основания для отправки указанного запроса, а именно, в случае если законодательством для получения публичной услуги требуется предоставление документов или информации, не содержащейся в информационно-телекоммуникационных системах, изданных или находящихся во владении субъектов предоставления публичных услуг, других органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

В то же время, как отмечает ГЮУ ВР, из положений проекта можно заключить, что документы (сведения) истребуются, если они отсутствуют у лица, обращающегося за установлением статуса.

При этом наличие (или отсутствие) соответствующей информации в информационно-телекоммуникационных системах не имеет значения.

Законом об особенностях предоставления публичных услуг регулируются также другие вопросы, в частности по электронной идентификации физического лица, подающего заявление электронной форме. Однако из положений проекта не усматривается однозначного ответа на применение этих положений при предоставлении соответствующего статуса.

Учитывая вышесказанное, усматривается также несоответствие содержания проекта его названию «упрощения процедуры предоставления лицам статуса…».

Юридическая определенность предполагает, что законодатель должен стремиться к четкости и понятности в изложении норм права, отметили в Главном юридическом управлении.

Кроме того, использование в проекте терминов «уполномоченный орган» и «лица», у которых должны быть истребованы документы (при их отсутствии), необходимые для предоставления статуса, создает условия для расширенного их толкования при применении норм принятого Закона.

Ведь ни Законом о статусе ветеранов войны, ни Законом об особенностях предоставления публичных услуг не предусмотрено определение этих терминов.

Также проектом предусмотрено, что уполномоченный орган или лицо обязаны предоставить запрашиваемые документы (сведения) или сообщить обоснованную причину их отсутствия. Соответствующая комиссия (орган) принимает решение о предоставлении статуса.

Однако проектом не определены действия комиссии при поступлении сообщения об обоснованной причине отсутствия запрашиваемых документов (ведомостей).

Заключительными положениями закона Кабинету Министров Украины поручается в течение двух месяцев со дня вступления закона в силу обеспечить приведение нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом. «Указанное свидетельствует об отсутствии достаточных и завершенных механизмов реализации положений Закона, поскольку выполнение его норм ставится в зависимость от принятия в будущем соответствующих подзаконных актов. Соответственно, со вступлением в силу настоящего Закона возникнет ситуация, при которой в течение определенного времени будет существовать пробел в правовом регулировании соответствующих общественных отношений, что усложнит или сделает невозможным реализацию положений Закона», - отметили в ГЮУ.

Автор: Наталья Мамченко

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