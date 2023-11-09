В Киеве возобновили работу два магазина сети H&M, видео

H&M начинает возобновлять работу своих магазинов в Украине, но пока только в столице.

Шведский ритейлер H&M впервые после начала войны начал открывать свои магазины в Украине.

Первые два магазина были открыты 9 ноября в ТРЦ Lavina Mall Lavina Mall и Respublika Park. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Как видно на видео, магазин работает, очередей внутри на данный момент нет.

О возвращении к работе магазинов бренда в других торговых центрах пока неизвестно.

Напомним, шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году. В начале полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять – в Киеве, по одной – в Одессе, Харькове и Львове.

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