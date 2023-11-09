У Києві відновили роботу два магазини мережі H&M, відео

H&M починає відновлювати роботу своїх магазинів в Україні, але поки що лише у столиці.

Шведський рітейлер H&M уперше після початку війни почав відкривати свої магазини в Україні.

Перші магазини були відкриті 9 листопада у ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Як видно на відео, магазин працює, черг усередині зараз немає.

Про повернення до роботи магазинів бренду в інших торгових центрах наразі невідомо.

Нагадаємо, шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, відкрив перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять – у Києві, по одній – в Одесі, Харкові та Львові.

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