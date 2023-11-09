Держаудитслужба проводить аудити бюджетних витрат у Дніпрі й Чернігові

На черзі Одеса.

Зображення: freepik.com

Держаудитслужба наразі проводить аудит у кількох обласних центрах – Чернігові та Дніпрі. Найближчим часом фінансовий аудит також розпочнеться в Одесі.

Про це повідомили у Державній аудиторській службі України.

«Ми вже перевірили ряд населених пунктів - те, як влада на місцях розпоряджається коштами, виділеними на реконструкцію та відновлення як важливих соціальних об’єктів, так і житлового фонду. На жаль, подекуди результати невтішні.

Вкотре звертаюся до громадян, зокрема жителів Одеси, Чернігова та Дніпра з проханням повідомляти про найменші порушення, навіть якщо вони стосуються погано вкладених кахлів чи неналежної якості електричної проводки. Насправді на все це виділяються великі суми бюджетних коштів», - зазначила Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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