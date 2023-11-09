Госаудитслужба проводит аудиты бюджетных расходов в Днепре и Чернигове

На очереди – Одесса.

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Госаудитслужба в данный момент проводит аудит в нескольких областных центрах – Чернигове и Днепре. В ближайшее время финансовый аудит начнется в Одессе.

Об этом сообщили в Государственной аудиторской службе Украины.

«Мы уже проверили ряд населенных пунктов – то, как власть на местах распоряжается средствами, выделенными на реконструкцию и восстановление как важных социальных объектов, так и жилищного фонда. К сожалению, кое-где результаты неутешительные.

В очередной раз обращаюсь к гражданам, в частности жителям Одессы, Чернигова и Днепра с просьбой сообщать о малейших нарушениях, даже если они касаются плохо вложенных изразцов или ненадлежащего качества электрической проводки. На самом деле, на все это выделяются большие суммы бюджетных средств», - отметила Председатель Госаудитслужбы Алла Басалаева.

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