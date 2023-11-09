Украина будет готовить Нацпрограмму подготовки к вступлению в Евросоюз, — Ольга Стефанишина

Программа будет готовиться на основе рекомендаций Еврокомиссии.

Фото: РБК-Україна

Украина будет готовить Национальную программу подготовки ко вступлению в Европейский Союз на основе рекомендаций Еврокомиссии. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера (8 ноября – ред.), сразу после того, как отчет был передан президенту, был подписан указ, определяющий следующие шаги», - сказала Стефанишина.

По ее словам, отчет касается не только семи критериев и содержит рекомендации по расширению, но имеет 150 страниц оценки Украины как страны с точки зрения функционирования институтов.

«На основе этого документа будет формироваться переговорная рамка с обеих сторон... На основе этого документа мы будем готовить национальную программу подготовки к вступлению в Европейский Союз, это уже поручение президента. Каждый год будем ее обновлять с учетом прогресса и динамики переговоров», - рассказала Стефанишина.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Добавим, что Стефанишин рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

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