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Україна готуватиме Нацпрограму підготовки до вступу до Євросоюзу, — Ольга Стефанішина

10:48, 9 листопада 2023
Програма готуватиметься на основі рекомендацій Єврокомісії.
Україна готуватиме Нацпрограму підготовки до вступу до Євросоюзу, — Ольга Стефанішина
Фото: РБК-Україна
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Україна готуватиме Національну програму підготовки до вступу в Європейський Союз на основі рекомендацій Єврокомісії. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».

«Учора (8 листопада – ред.), одразу після того як звіт було передано президенту, було підписано указ, який визначає наступні кроки», - сказала Стефанішина.

За її словами, звіт стосується не тільки семи критеріїв і містить рекомендації щодо розширення, а й має 150 сторінок оцінки України як країни з точки зору функціонування інституцій.

«На основі цього документа формуватиметься переговорна рамка з обох сторін... На основі цього документа ми готуватимемо національну програму підготовки до вступу в Європейський Союз, це вже доручення президента. Щороку її оновлюватимемо з урахуванням прогресу і динаміки переговорів», - розповіла Стефанішина.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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