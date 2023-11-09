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Комитет поддержал переименование двух сел на Днепропетровщине

21:09, 9 ноября 2023
Комитет поручил народным депутатам – членам Комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ соответствующие проекты постановлений.
Комитет поддержал переименование двух сел на Днепропетровщине
Источник фото: opentv.media
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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, что рассмотрел представление Днепропетровского областного совета о переименовании двух сел Криворожского района Днепропетровской области.

А именно:

  • села Южное на село Пивденне
  • села Спокойствие на село Спокий.

Переименования инициированы Девладовским сельским советом с целью приведения в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка названий сел, имеющих российскоязычный характер.

По результатам рассмотрения Комитет решил поддержать представление и поручил народным депутатам Украины – членам Комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ соответствующие проекты постановлений.

Также Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять в целом указанные проекты постановлений.

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