Взятка за перевозку через границу незадекларированных $40 000: разоблачен чиновник Гостаможслужбы

За организацию перевозки незадекларированных средств через «зеленый коридор» чиновник требовал от гражданина Грузии передать ему 2 тысячи долларов.

Фото: gp.gov.ua

Чиновника Государственной таможенной службы Украины разоблачили на получении взятки за беспрепятственную перевозку через границу 40 тысяч долларов незадекларированных средств. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Подольской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды разоблачен заместитель директора одного из Департаментов Государственной таможенной службы Украины (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, чиновник предложил гражданину Грузии, который намеревался пересекать государственную границу Украины, свою «помощь» в перевозке без таможенного оформления денежных средств – 40 тысяч долларов.

За организацию перевозки незадекларированных средств через «зеленый коридор» чиновник требовал передать ему 2 тысячи долларов.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины при извлечении неправомерной выгоды.

В настоящее время таможенник уведомлен о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Фото: gp.gov.ua

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