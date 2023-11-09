Налоговые проверки бизнеса возвращаются с 1 декабря, — парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: кого включат в план-график проведение документальных плановых проверок

Источник фото: rada.gov.ua

9 ноября Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект 10016-д о возобновлении налоговых проверок бизнеса.

Ко второму чтению Комитет только исправил дату – возврат документальных плановых налоговых проверок назначен на 1 декабря 2023 года.

В частности, с 1 декабря 2023 г. в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

При этом мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок 10016-д. Авторы указывают, что это обеспечит выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума по МВФ от 8 декабря 2022 года.

Как известно, миссия МВФ во время последнего визита отметила необходимость возобновления налоговых проверок бизнеса. В частности, об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. В Международном валютном фонде также прогнозируют, что украинским властям предстоит сделать непростые политические шаги по введению дополнительных фискальных мер.

Проектом закона 10016-д предложено дополнить пункт 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новыми подпунктами, в частности:

определить критерии безопасных условий проведения налоговых проверок;

урегулировать особенности проведения проверок на территориях, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территориях;

урегулировать порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок на период с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года.

В частности, предлагается предусмотреть, что с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 включительно, в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены исключительно:

налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства или реализации подакцизной продукции;

налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);

налогоплательщики, оказывающие финансовые, платежные услуги;

нерезиденты, осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства или обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;

другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

уровень уплаты налога на прибыль на 50% и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли; уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50% и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых сделки по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25% и более процентов общих объемов поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50% уровня уплаты налога на прибыль в соответствующей отрасли; дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в 2 раза; общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более процентов суммы общего годового дохода, задекларированного в такой декларации, при условии, что сумма общего годового дохода, полученного от производства предпринимательской деятельности, составляет 10 миллионов гривен и более; начисление и/или выплата налоговым агентом – юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Автор: Наталья Мамченко

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