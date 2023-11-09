На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима – в ГСЧС показали фото

На горе температура воздуха -5°С.

Источник фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС Украины сообщили, что на горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима и призвали туристов учитывать погодные условия, если планируется поход в горы.

«На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима! Температура воздуха -5°С. Видимость ограничена.

Если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия! Берегите себя и своих родных!», - говорится в сообщении

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