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Верховная Рада назначила Наталью Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, которая проведет оценку кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в КСУ, полностью сформирована.

Налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны быть 5% для доходов физлиц и 18% для компаний, - Минцифры

Минцифры считает целесообразным установить механизмы легализации криптоактивов и соответствующие налоговые ставки.

Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом

Верховная Рада внесла изменения относительно получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения

Верховная Рада приняла изменения о предоставлении военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание также и в Государственном научном учреждении Государственного управления делами.

Налоговые проверки бизнеса возвращаются с 1 декабря, — парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: кого включат в план-график проведение документальных плановых проверок

  1. Общество

На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима – в ГСЧС показали фото

11:33, 9 ноября 2023
На горе температура воздуха -5°С.
На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима – в ГСЧС показали фото
Источник фото: t.me/dsns_telegram
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В ГСЧС Украины сообщили, что на горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима и призвали туристов учитывать погодные условия, если планируется поход в горы.

«На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима! Температура воздуха -5°С. Видимость ограничена.

Если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия! Берегите себя и своих родных!», - говорится в сообщении

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