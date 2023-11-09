На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима – в ГСЧС показали фото

В ГСЧС Украины сообщили, что на горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима и призвали туристов учитывать погодные условия, если планируется поход в горы.
«На горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима! Температура воздуха -5°С. Видимость ограничена.
Если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия! Берегите себя и своих родных!», - говорится в сообщении
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.