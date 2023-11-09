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Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения

11:23, 9 ноября 2023
Верховная Рада приняла изменения о предоставлении военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание также и в Государственном научном учреждении Государственного управления делами.
Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения
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Верховная Рада 8 ноября приняла изменения в постановление об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья во время событий на востоке Украины, которое было принято еще 29 мая 2014 года №1286- VII.

Так, новым постановлением 9605 предусмотрено:

1) распространение действия этого постановления на всех военнослужащих, принимавших участие в обеспечении обороны Украины в связи с агрессией рф против Украины (после начала полномасштабного вторжения), а не только на лиц, принимавших участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях (что фактически происходило в 2014-2022);

2) предоставление таким военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание в Государственном научном учреждении «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами.

Также Комитетом поддержаны предоставленные Министерством обороны Украины предложения о необходимости распространения определенного проектом Постановления права на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Государственного управления делами на военнослужащих разведывательного органа Министерства обороны Украины.

Теперь соответствующий пункт постановления будет звучать так:

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны Украины, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Государственной фискальной службы Украины, которые при выполнении ими задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, получивших ранение, увечье, контузию или заболевание,  связанное с выполнением ими указанных задач, имеющих право на безвозмездное медицинское обслуживание (лечение, медицинскую реабилитацию и прочее) в Клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами и Государственном научном учреждении «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами.

Автор: Наталья Мамченко

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