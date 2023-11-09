Привласнив понад 3,5 млн грн виплат військовим: офіцера засудили до семи з половиною років за ґратами

Офіцер разом з «колегою» привласнив понад 3,5 млн грн, які призначалися для виплат військовослужбовцям.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив на 7 років та 6 місяців позбавлення волі офіцера однієї з військових частин Дніпропетровської області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що він разом з «колегою» привласнив понад 3,5 млн грн, які призначалися для виплат військовослужбовцям.

«Встановлено, що для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та фіктивно «влаштували» на службу в частину близько 10 цивільних осіб.

Ці «військові» жодного відношення до служби не мали, проте отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень.

Коли «ділками» зацікавилося ДБР, начальник відділення персоналу штабу вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря», — йдеться у повідомленні.

На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпра його визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України) та засуджено до 4 років позбавлення волі.

Наразі, суд виніс рішення і за схеми з виплатами, збільшивши термін покарання до семи з половиною років.

Матеріали щодо другого учасника оборудки ще перебувають на судовому розгляді.

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