Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обращения не помогли: для прокуроров и судей останется уменьшенный прожиточный минимум при расчете окладов, но предусмотрены исключения для НАБУ, НАПК и ГБР

Считать зарплаты прокурорам будут, исходя из прожиточного минимума 1600 грн, а судьям – 2102 грн.

Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

Более 70% государственных служащих довольны своим руководством – НАДС

А более 87% государственных служащих считают, что их непосредственный руководитель относится к ним с уважением.

Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год

Парламент принял закон о Государственном бюджете на следующий год.

Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год

Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении максимальной учебной нагрузки научно-педагогическим работникам

  1. В Украине

На Киевщине разоблачили главу села на миллионных схемах с закупками одежды для добровольцев

15:49, 9 ноября 2023
Главу села в Киевской области разоблачили на 2,5 млн гривен убытков при закупках одежды для ВСУ.
На Киевщине разоблачили главу села на миллионных схемах с закупками одежды для добровольцев
Источник фото: npu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Киевщине разоблачена преступная схема главы одного из сел на закупке одежды для добровольцев с убытками на 2,5 миллиона гривен. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Расследование установило, что в конце 2022 года одна из общин Обуховского района провела тендер на закупку индивидуального военного снаряжения для добровольцев объединенной территориальной общины. Согласно заключенному контракту, подрядчик должен был поставить заказчику зимнее военное снаряжение, но во время экспертизы установлено, что товар не соответствует техническим требованиям и не пригоден для использования по назначению.

Поставка происходила с нарушением условий контракта и сроков поставки. Вследствие этого были нанесены убытки бюджету на сумму 2,5 миллионов гривен, что составляет 73% от общей стоимости проведенного тендера.

Сельскому голове было объявлено подозрение по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенный факт может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с возможным штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео