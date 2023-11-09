На Киевщине разоблачили главу села на миллионных схемах с закупками одежды для добровольцев

Главу села в Киевской области разоблачили на 2,5 млн гривен убытков при закупках одежды для ВСУ.

Источник фото: npu.gov.ua

На Киевщине разоблачена преступная схема главы одного из сел на закупке одежды для добровольцев с убытками на 2,5 миллиона гривен. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Расследование установило, что в конце 2022 года одна из общин Обуховского района провела тендер на закупку индивидуального военного снаряжения для добровольцев объединенной территориальной общины. Согласно заключенному контракту, подрядчик должен был поставить заказчику зимнее военное снаряжение, но во время экспертизы установлено, что товар не соответствует техническим требованиям и не пригоден для использования по назначению.

Поставка происходила с нарушением условий контракта и сроков поставки. Вследствие этого были нанесены убытки бюджету на сумму 2,5 миллионов гривен, что составляет 73% от общей стоимости проведенного тендера.

Сельскому голове было объявлено подозрение по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенный факт может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с возможным штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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