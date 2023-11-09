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Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом

11:55, 9 ноября 2023
Верховная Рада внесла изменения относительно получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом
Источник фото: armyinform.com.ua
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8 ноября Верховная Рада приняла как Закон законопроект 9141 «О внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об упрощении процедуры предоставления лицам статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Вносятся изменения в статьи 6, 7 и 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которыми устанавливается упрощенный порядок предоставления статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях и в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, а в случае гибели/смерти таких лиц – предоставление статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

Следовательно, для установления соответствующего статуса указанные выше лица (члены семей таких лиц) должны:

  • подать заявление (обращение) в бумажной или электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или Единого государственного реестра ветеранов войны в порядке, установленном Кабинетом Министров, в орган, уполномоченный предоставлять статус, с указанием сведений, необходимых для предоставления соответствующего статуса или добавить копии соответствующих документов (при наличии), заверенные подписью субъекта обращения;
  • при отсутствии таких документов (ведомостей), они истребуются у уполномоченного органа или лица в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий в форме документов или сведений;
  • уполномоченный орган или лицо обязаны предоставить запрашиваемые документы (сведения) или сообщить обоснованную причину их отсутствия;
  • после получения ответа по запросу орган, уполномоченный предоставлять соответствующий статус, принимает решение о предоставлении соответствующего статуса.

Закон устанавливает четкие сроки. Так, в случае отсутствия таких документов (ведомостей) они истребуются у уполномоченного органа или лица в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий в форме документов или сведений, но не позднее чем через 5 календарных дней с даты поступления заявления (обращения).

Уполномоченный орган или лицо обязаны предоставить запрашиваемые документы (ведомости) или сообщить обоснованную причину их отсутствия не позднее 15 календарных дней с даты поступления такого запроса.

Не позднее чем через 10 календарных дней после получения ответа на запрос принимается решение о предоставлении соответствующего статуса.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Главное юридическое управление отметило ряд проблем в законопроекте, которые могут мешать его полноценной реализации.

Автор: Наталя Мамченко

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