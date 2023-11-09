Особливості дистанційної роботи під час воєнного стану: нагадування Держпраці

При дистанційній роботі працівник самостійно визначає своє робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Фахівці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснили особливості дистанційної роботи під час воєнного стану.

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої працівник виконує роботу поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за власним вибором і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Під час дистанційної роботи:

працівник самостійно визначає робоче місце;

працівник розподіляє робочий час на власний розсуд;

на працівника не поширюються правила внутрішнього розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором;

загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норму, встановлену законодавством;

за погодженням між працівником і роботодавцем виконання роботи може поєднуватися з виконанням на робочому місці в приміщенні чи на території роботодавця;

працівник має право на захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів, відповідно до законодавства.

У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає своє робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. Водночас роботодавець відповідає за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи. Також на роботодавця покладається обов’язок систематичного проведення інструктажу чи навчання працівника з питань охорони праці й протипожежної безпеки в межах використання ним обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Інструктаж або навчання можуть проводитися дистанційно, зокрема через відеозв’язок. У такому разі підтвердженням їх проведення вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем і працівником.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.