В детском лагере в Ивано-Франковской области, где в оздоровительной поездке находились 148 детей из Киева, произошел пожар

Вечером дети вместе с воспитателями отправятся в Киев на поезде.

Изображение: freepik.com

В комплексе отдыха на Ивано-Франковщине, где в оздоровительной поездке находилось 148 детей из Киева, ночью произошел пожар: детей и персонал эвакуировали, пожар ликвидировали.

Об этом сообщили в Департаменте молодежи и спорта КГГА.

Оздоровительную поездку в детский лагерь организовал Департамент. Вечером 25 сентября к спасателям поступила информация о пожаре в здании комплекса отдыха. Как отметили в ГСЧС, всех детей и персонал эвакуировали из помещения, а пожар ликвидировали.

Детей в настоящее время разместили в ближайшем детском лагере, где им организовали питание, а также предоставили вещи первой необходимости.

На месте происшествия работает полиция, которая выясняет обстоятельства возникновения пожара.

Детям оказали необходимую психологическую поддержку. Также их обеспечили предметами первой необходимости, в том числе и теплыми вещами.

Департамент предварительно договорился с администрацией комплекса о возмещении утраченных в пожаре ценных вещей.

Вечером дети вместе с воспитателями отправятся в Киев на поезде, и уже завтра утром, 27 сентября, вернутся домой. Для детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, Департамент обеспечит развоз от вокзала в районы их проживания.

В Департаменте отметили, что находившиеся на оздоровлении в данном лагере дети не теряют своей возможности на бесплатную путевку на оздоровление в этом году. Они могут подавать свои документы на следующие изменения.

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