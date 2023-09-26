Татьяна Пархацкая уволилась с должности руководителя Секретариата Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия Татьяна Пархацкая работала с 2015 года, но решила завершить свою миссию в ВСП.

Высший совет правосудия 26 сентября 2023 года удовлетворил заявление руководителя Секретариата Высшего совета правосудия Татьяны Пархацкой об увольнении с должности по собственному желанию.

В Высшем совете юстиции/правосудия Татьяна Пархацкая работала с августа 2015 года. Она занимала должность начальника правового управления Секретариата Высшего совета юстиции, а затем начальника правового управления Секретариата Высшего совета правосудия.

С 2020 года Татьяна Пархацкая исполняла обязанности руководителя Секретариата Высшего совета правосудия.

В 2021 году Татьяна Пархацкая победила в конкурсе на должность руководителя Секретариата ВСП и 4 ноября 2021 года была назначена ВСП на соответствующую должность.

Отметим, что во время активных боевых действий возле Киева во время полномасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года Татьяна Пархацкая оставалась в Киеве и обеспечила сохранность материальных ценностей Высшего совета правосудия. Также именно руководителю Секретариата ВСП фактически пришлось возобновлять работу Высшего совета правосудия после длительного перерыва и назначения в 2023 году полномочного состава ВСП.

«Хочу публично поблагодарить Татьяну Николаевну за ее самоотверженную, высокопрофессиональную работу на должностях, которые она занимала в течение 8 лет. Особо хотел бы отметить ее вклад в надлежащую организацию работы вновь сформированного Высшего совета правосудия. Уверен, что ваши знания, ваш профессиональный опыт, будут успешно вами реализованы на других должностях во благо государства и народа Украины. Еще раз благодарим вас за работу и желаем успехов в вашей дальнейшей профессиональной деятельности», - отметил 26 сентября председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.

«Благодарю вас за ваш труд. Особенно благодарю вас за то, что в начале войны вы сохранили все то, чем мы сегодня пользуемся. Удачи вам», - также отметила член ВСП Оксана Блаживская.

В ответ Татьяна Пархацкая поблагодарила всех членов ВСП и работников Секретариата ВСП за доверие и сотрудничество.

Автор Вячеслав Хрипун

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