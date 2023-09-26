Тетяна Пархацька звільнилась з посади керівника Секретаріату Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя Тетяна Пархацька працювала з 2015 року, але вирішила завершити свою місію у ВРП

Вища рада правосуддя 26 вересня 2023 року задовольнила заяву керівника Секретаріату Вищої ради правосуддя Тетяни Пархацької про звільнення з посади за власним бажанням.

У Вищій раді юстиції/правосуддя Тетяна Пархацька працювала з серпня 2015 року. Вона обіймала посаду начальника правового управління Секретаріату Вищої ради юстиції, а згодом – начальника правового управління Секретаріату Вищої ради правосуддя.

Із 2020 року Тетяна Пархацька виконувала обов’язки керівника Секретаріату Вищої ради правосуддя.

У 2021 році Тетяна Пархацька перемогла у конкурсі на посаду керівника Секретаріату ВРП і 4 листопада 2021 року була призначена ВРП на відповідну посаду.

Зазначимо, що під час активних бойових дій біля Києва під час повномасштабного вторгнення, у лютому-березні 2022 року, Тетяна Пархацька залишалась у Києві та забезпечила збереження матеріальних цінностей Вищої ради правосуддя. Також, саме керівнику Секретаріату ВРП фактично довелося відновлювати роботу Вищої ради правосуддя після тривалої перерви та призначення у 2023 році повноважного складу ВРП.

«Хочу публічно подякувати Тетяні Миколаївні за її самовіддану, високопрофесійну роботу на посадах, які вона займала протягом 8 років. Особливо хотів би відзначити її вклад в належну організацію роботи новосформованої Вищої ради правосуддя. Впевнений, що ваші знання, ваш професійний досвід, будуть успішно вами реалізовані на інших посадах на благо держави і народу України. Ще раз дякуємо вам за роботу і бажаємо успіхів у вашій подальшій професійній діяльності», - зазначив 26 вересня голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик.

«Щиро дякую вам за вашу працю. Особливо дякую вам за те, що на початку війни ви зберегли все те, чим ми сьогодні користуємося. Успіхів вам», - також відзначила член ВРП Оксана Блажівська.

У відповідь Тетяна Пархацька подякувала усім членам ВРП та працівникам Секретаріату ВРП за довіру і співпрацю.

Автор В’ячеслав Хрипун

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