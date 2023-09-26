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У дитячому таборі на Івано-Франківщині, де в оздоровчій поїздці перебували 148 дітей із Києва, сталася пожежа

13:38, 26 вересня 2023
Ввечері діти разом із вихователями відправляться до Києва потягом.
У дитячому таборі на Івано-Франківщині, де в оздоровчій поїздці перебували 148 дітей із Києва, сталася пожежа
Зображення: freepik.com
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У відпочинковому комплексі на Івано-Франківщині, де в оздоровчій поїздці перебували 148 дітей із Києва, вночі сталася пожежа: дітей і персонал евакуювали, пожежу ліквідували.

Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту КМДА.

Оздоровчу поїздку до дитячого табору організував Департамент. Увечері 25 вересня до рятувальників надійшла інформація про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу. Як зазначили у ДСНС, усіх дітей і персонал евакуювали з приміщення, а пожежу ліквідували.

Дітей нині розмістили в найближчому дитячому таборі, де їм організували харчування, а також надали речі першої необхідності.

Наразі на місці події працює поліція, яка з’ясовує обставини виникнення пожежі.

Дітям надали необхідну психологічну підтримку. Також їх забезпечили предметами першої необхідності, зокрема і теплими речами.

Департамент попередньо домовився з адміністрацією комплексу про відшкодування втрачених у пожежі цінних речей.

Ввечері діти разом із вихователями відправляться до Києва потягом, і вже завтра зранку, 27 вересня, повернуться додому. Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, Департамент забезпечить розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання.

У Департаменті наголосили, що діти, які перебували на оздоровленні в даному таборі, не втрачають своєї можливості на безкоштовну путівку на оздоровлення цьогоріч. Вони можуть подавати свої документи на наступні зміни.

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