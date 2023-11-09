Глава ООН по правам человека обвинил и Израиль, и ХАМАС в военных преступлениях

В ООН заявили, что действия ХАМАСа и Израиля в течение октября можно расценивать как военные преступления.

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Глава ООН по правам человека высказал обвинения как в адрес ХАМАСа, так и в адрес Израиля в совершении военных преступлений в течение последнего месяца, когда тысячи палестинцев были вынуждены бежать на юг из-за наступления Израиля на позиции исламистской группировки боевиков, - сообщает CNN.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал преступления, совершенные палестинскими вооруженными группами 7 октября, как ужасные, жестокие и шокирующие, и классифицировал их как военные преступления, включая в себя также удержание заложников.

В то же время он подчеркнул, что коллективное наказание палестинских мирных жителей, примененное Израилем, также является военным преступлением, вместе с незаконной принудительной эвакуацией этих мирных жителей.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом вспыхнул 7 октября, когда боевики ХАМАСа ударили по Израилю, унеся жизни 1400 человек и похитив примерно 240 других лиц, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Последующие атаки Израиля на Сектор Газа привели к острому кризису в регионе, вызвав массовое перемещение населения и острую нехватку продуктов питания, воды, топлива и лекарственных средств.

ЦАХАЛ призвал мирных жителей многочисленные разы переезжать в южную часть полосы, чтобы избежать боевых действий, и установил ежедневные коридоры для их эвакуации, дав возможность им уехать, так как они продолжали проводить атаки на позиции ХАМАСа в городе Газа и на севере сектора Газа, утверждая, что это будет помогать наносить удары по боевикам, "где надо".

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