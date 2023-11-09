Единый госреестр юрлиц, физических лиц-предпринимателей может работать нестабильно: когда и почему

Специалисты будут проводить плановые технические работы.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что с 00:00 до 04:00 10.11.2023 будет проводить плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (API ЕГР). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«В связи с чем, в указанный период работа Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины, может быть нестабильной.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

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