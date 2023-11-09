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Верховная Рада назначила Наталью Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, которая проведет оценку кандидатов в КСУ

12:21, 9 ноября 2023
Совещательная группа экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в КСУ, полностью сформирована.
Верховная Рада назначила Наталью Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, которая проведет оценку кандидатов в КСУ
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Верховная Рада 9 ноября назначила доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Наталию Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, а на должность заместителя члена Совещательной группы – доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры Национальной академии внутренних дел Украины, академика Национальной академии правовых наук Василия Шакуна.

Следует отметить, что больше кандидатов не было.

Как отмечает Комитет, 27 сентября 2023 года в Комитет поступило предложение фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде относительно этих кандидатур. Следовательно, от других фракций претендентов не подали.

Комитет решил подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующие кандидатуры.

Как известно, 20 августа 2023 вступил в силу Закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.

Напомним, состав Совещательной группы экспертов, которые будут проверять добродетель и другие качества претендентов:

  • от Президента – директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Васильченко
  • от Совета судей Украины – экс-председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк,
  • от Венецианской комиссии и международных и иностранных организаций – Анна Сухоцкая, Алеш Залар и Морин О'Коннор
  • от Верховной Рады – Наталья Кузнецова

Первое заседание Совещательной группы состоится 12 ноября 2023 года. На первом заседании планируется решить организационные вопросы, в частности, вопрос избрания председателя и секретаря Совещательной группы экспертов.

Автор: Наталья Мамченко

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