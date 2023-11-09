В Украине не отменяли заочную и вечернюю формы обучения, — подтвердили в МОН

В начальной версии проекта закона действительно была соответствующая норма, но Рада проголосовала законопроект с учетом заключения профильного комитета.

Верховная Рада 8 ноября приняла закон, регулирующий поступление в вузы в следующем году. Согласно ему, реформирование претерпевают вечерняя и заочная форма обучения. Однако стало известно, что студенты все же смогут получать высшее образование в таком формате.

Так, парламент решил оставить заочную и вечернюю формы обучения для бакалавров и магистров в 2024 году. Народные избранники убрали указанное положение по голосованию и приняли без него законопроект.

В поддержавшем парламенте законопроекте №10092 был пункт об их отмене. Но при рассмотрении члены образовательного комитета порекомендовали забрать его. Таким образом, за законопроект проголосовали без него.

Министерство образования и науки подтвердило, что заочную и вечернюю формы обучения в вузах со следующего года не отменили. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Принятый законопроект предусматривает следующие изменения:

в 2024 году конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования осуществляется по результатам ВНО 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022-2024 годов

в 2024 году испытания для участия в конкурсном отборе на обучение для получения степени высшего образования включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература)

соискатели образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебных годах, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации

для учащихся, завершающих получать начальное среднее образование в 2024 году, проводится государственная итоговая аттестация в режиме пилотирования

Среди прочего также была норма об отмене поступления на вечернюю и заочную форму обучения. Однако комитет Совета по вопросам образования, науки и инноваций принял эту норму.

Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения.

По данным издания, вузы еще не получали приказа об условиях поступления.

«Приказ об условиях вступления и работе приемной комиссии будет составлен примерно в мае, но на основе принятого законопроекта», - ответили в приемной комиссии одного из столичных вузов.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак подтвердил, что заочную форму обучения для бакалавров и магистров не отменят в 2024 году.

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