В Укренерго повідомили про аварійний ремонт на двох ТЕС

Роботи на двох ТЕС триватимуть протягом доби.

Фото: freepik.com

Укренерго повідомило, що на теплоелектростанціях (ТЕС) у центральному та західному регіонах країни вивели на аварійний ремонт два блоки. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, роботи триватимуть протягом доби.

«Електроенергію, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів», - сказано у повідомленні.

У компанії додали, що ліміти споживання не запроваджувалися.

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