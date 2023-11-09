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  1. В Україні

В Укренерго повідомили про аварійний ремонт на двох ТЕС

12:43, 9 листопада 2023
Роботи на двох ТЕС триватимуть протягом доби.
В Укренерго повідомили про аварійний ремонт на двох ТЕС
Фото: freepik.com
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Укренерго повідомило, що на теплоелектростанціях (ТЕС) у центральному та західному регіонах країни вивели на аварійний ремонт два блоки. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, роботи триватимуть протягом доби.

«Електроенергію, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів», - сказано у повідомленні.

У компанії додали, що ліміти споживання не запроваджувалися.

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