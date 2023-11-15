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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

16:12, 15 листопада 2023
СБУ відкрила кримінальне провадження за чотирма статтями ККУ.
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
Джерело фото: Getty Images
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Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

«За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», - сказано у повідомленні.

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);
  • ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);
  • ст.182 (порушення недоторканності приватного життя).

Досудове розслідування триває.

Як ми писали, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав Службу безпеки України, Національну поліцію та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення перевірити інформацію про негативні висловлювання на адресу військовослужбовців, які спілкуються мовами нацменшин. 

Також студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців щодо заяв Ірини Фаріон.

Крім того, студенти вийшли на мітинг за відставку Ірини Фаріон.

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