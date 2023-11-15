Із Європи під виглядом гуманітарної допомоги в Україну незаконно намагалися ввезти позашляховики, відео

Митники завадили ввезенню за підробними документами позашляховиків під виглядом гуманітарної допомоги.

Джерело фото: epravda.com.ua

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники запобігли незаконному ввезенню автомобілів під прикриттям гуманітарної допомоги, представленими за підробленими документами, – повідомляє Державна митна служба України.

13 листопада український пункт пропуску з Польщі прибула вантажівка MAN, яка, як стверджувалося, перевозила гуманітарну допомогу із Європи. Водій представив для митного контролю документи, що підтверджували переміщення 40 польових ліжок для благодійного фонду у Києві, а також трьох автомобілів: Nissan (2006 р.в.), Isuzu (2008) і Mazda (2008), призначених для благодійної організації у місті Новояворівськ.

Працівники Львівської митниці вирішили перевірити легальність цього вантажу та зв'язалися з керівниками фондів, що заявлялися одержувачами допомоги, зазначеними у супровідних документах. Хоча один з керівників підтвердив очікування польових ліжок, керівник новояворівської організації спростував інформацію щодо автомобілів, заявивши, що ніяких листів, що б стали підставою для переміщення авто як гуманітарної допомоги, він не надавав чи підписував.

Відповідно до закону, дії водія у вигляді неправдивої інформації щодо отримувача товарів оцінюються як порушення митних правил згідно зі статтею 483 Митного кодексу України. За цей факт складено адміністративний протокол, а санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів і їх конфіскацію.

Польові ліжка були доставлені до адресата, а автомобілі, вартість яких визначають, було вилучено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.