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Из Европы под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно пытались ввезти внедорожники под видом гуманитарной помощи, видео

19:55, 15 ноября 2023
Таможенники помешали ввозу по поддельным документам внедорожников под видом гуманитарной помощи.
Из Европы под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно пытались ввезти внедорожники под видом гуманитарной помощи, видео
Источник фото: epravda.com.ua
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В пункте пропуска "Краковец - Корчева" таможенники предотвратили незаконный ввоз автомобилей под прикрытием гуманитарной помощи, представленными по поддельным документам, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

13 ноября в украинский пункт пропуска из Польши прибыл грузовик MAN, который, как утверждалось, перевозил гуманитарную помощь из Европы. Водитель представил для таможенного контроля документы, подтверждающие перемещение 40 полевых кроватей для благотворительного фонда в Киеве, а также трех автомобилей: Nissan (2006 г.в.), Isuzu (2008) и Mazda (2008), предназначенных для благотворительной организации в городе Новояворовск.

Работники Львовской таможни решили проверить легальность этого груза и связались с руководителями фондов, которые заявлялись получателями помощи, указанными в сопроводительных документах. Хотя один из руководителей подтвердил ожидание полевых кроватей, руководитель новояворовской организации опроверг информацию об автомобилях, заявив, что никаких писем, которые бы стали основанием для перемещения авто как гуманитарной помощи, он не предоставлял или подписывал.

Согласно закону, действия водителя в виде ложной информации относительно получателя товаров оцениваются как нарушение таможенных правил согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины. За этот факт составлен административный протокол, а санкция предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров и их конфискацию.

Полевые кровати были доставлены к адресату, а автомобили, стоимость которых определяют, были изъяты.

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